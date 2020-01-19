В Свердловской области закрыли более десятка опасных купелей

Сразу в пяти муниципалитетах Свердловской области закрыты 13 купелей.

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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, такое решение было принято специалистами ввиду ненадлежащего состояния льда: во время проведения купаний по нему пошли трещины и появилась опасность провалов людей. Семь купелей были закрыты в Екатеринбурге, три – в Каменском городском округе, по одной – в Верхотурском, Сосьвинском городских округах и Богдановиче.

По данным на сегодняшний день, места массового купания посетили свыше 54 тысяч свердловчан. Специалистами была выявлена одна несанкционированная купель в поселке Медном, сотрудники ГИМС приняли меры для ее ликвидации.

Как добавили в МЧС, происшествий на водоемах Свердловской области не зарегистрировано. Дежурство спасателей на местах проведения крещенских купаний продолжается и завершится утром 20 января.