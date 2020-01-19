31 Июля 2020
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Общество Свердловская область
проверка льда, бур, МЧС (2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области закрыли более десятка опасных купелей

Сразу в пяти муниципалитетах Свердловской области закрыты 13 купелей.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, такое решение было принято специалистами ввиду ненадлежащего состояния льда: во время проведения купаний по нему пошли трещины и появилась опасность провалов людей. Семь купелей были закрыты в Екатеринбурге, три – в Каменском городском округе, по одной – в Верхотурском, Сосьвинском городских округах и Богдановиче.

По данным на сегодняшний день, места массового купания посетили свыше 54 тысяч свердловчан. Специалистами была выявлена одна несанкционированная купель в поселке Медном, сотрудники ГИМС приняли меры для ее ликвидации.

Как добавили в МЧС, происшествий на водоемах Свердловской области не зарегистрировано. Дежурство спасателей на местах проведения крещенских купаний продолжается и завершится утром 20 января.

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В Свердловской области закрыли более десятка опасных купелей

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Теги: купели, закрытие, МЧС



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Развитие сюжета:

Ранее 20.01.2020 10:07 Мск В купели на Среднем Урале окунулись более 58 тысяч человек

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Ранее 19.01.2020 10:05 Мск Крещенские купания на Среднем Урале проходят без происшествий
Ранее 16.01.2020 09:55 Мск Из-за теплой зимы сокращено количество крещенских купелей в Свердловской области

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