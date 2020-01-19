31 Июля 2020
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Политика В России В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Андрей Козенко (2017) | Фото:пресс-служба депутата ГД РФ Андрея Козенко

Депутат Госдумы назвал ДНР и ЛНР "особыми субъектами РФ"

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко заявил в Крыму, что ДНР и ЛНР "сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации". Об этом он сказал на улице журналистам донецкого телеканала "Юнион", освещающим мероприятия в честь годовщины Переяславской Рады об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством.

Козенко заявил, что своей политикой в отношении ДНР и ЛНР Россия дает посыл всей территории Украины, что нужно объединяться.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин прибыл в Крым для участия в торжественных мероприятиях. Было подписано соглашение между Государственным Советом Республики Крым и Народным Советом Донецкой Народной Республики. В центре Симферополя состоялся небольшой митинг.

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Депутат Госдумы назвал ДНР и ЛНР "особыми субъектами РФ"

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Теги: ДНР, ЛНР, Россия



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