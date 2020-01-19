31 Июля 2020
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Происшествия В бывшем СССР
Ляпис Трубецкой группа (2014) | Фото: lyapis.com

Скончался бывший гитарист группы "Ляпис Трубецкой", которого избили в Минске

Скончался бывший гитарист белорусской группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Евгений Колмыков.

По его данным, музыкант умер сегодня, 19 января. В прошлом году гитариста избили в Минске и с тех пор он находился в коме.

Руслан Владыко играл в "Ляписе Трубецком" с момента основания группы и до тех пор, пока она не прекратила свое существование. Он считался одним из основателей данной команды.

Как сообщало Накануне.RU, несколько лет назад экс-лидера "Ляписа Трубецкого" Сергея Михалка обвинили в неонацизме в Германии и запретили гастроли его новой группы.

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Скончался бывший гитарист группы "Ляпис Трубецкой", которого избили в Минске

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Теги: Ляпис Трубецкой, гитарист, Минск



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