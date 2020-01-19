31 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
террористы (2010) | Фото:saratov.kp.ru

В Ираке заявили о задержании одного из главарей запрещенной в России ИГ

Управление по борьбе с терроризмом Ирака заявило о задержании одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Известно, что задержан один из главарей ИГ, отвечающий "за внутреннюю безопасность". Его имя не называется. Задержание прошло в Фаллудже в рамках продолжения преследования террористических ячеек.

Как напоминает РИА Новости, в декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ после трех с половиной лет войны с данной группировкой.

Как сообщало Накануне.RU, недавно американский президент Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет санкции, если в отношении США начнутся враждебные действия. Он заявил, что это будут "очень серьезные санкции, каких они не видели никогда".

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В Ираке заявили о задержании одного из главарей запрещенной в России ИГ

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Теги: Ирак, террористы, главарь



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