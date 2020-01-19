На Святом озере в Москве женщине стало плохо во время крещенских купаний

В Москве спасатели оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо во время погружения в крещенскую купель.

По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, инцидент случился на Святом озере. Женщине внезапно стало плохо в воде. Ей была оказана немедленная помощь.

По сведениям все того же департамента, к 10 утра воскресенья в крещенские купели в Москве окунулись около 53 тысяч человек. Всего же к местам купаний пришли около 90 тысяч жителей и гостей столицы.

Как сообщало Накануне.RU, крещенские купания также проходят сегодня в Свердловской области. Там пока происшествий не зарегистрировано.