31 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На Святом озере в Москве женщине стало плохо во время крещенских купаний

В Москве спасатели оказали помощь женщине, которая почувствовала себя плохо во время погружения в крещенскую купель.

По данным столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, инцидент случился на Святом озере. Женщине внезапно стало плохо в воде. Ей была оказана немедленная помощь.

По сведениям все того же департамента, к 10 утра воскресенья в крещенские купели в Москве окунулись около 53 тысяч человек. Всего же к местам купаний пришли около 90 тысяч жителей и гостей столицы.

Как сообщало Накануне.RU, крещенские купания также проходят сегодня в Свердловской области. Там пока происшествий не зарегистрировано.

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На Святом озере в Москве женщине стало плохо во время крещенских купаний

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Теги: крещение, купания, спасатели, Москва



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