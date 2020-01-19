31 Июля 2020
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Политика За рубежом
Министра иностранных дел КНДР провожают в Россию (2018) | Фото: facebook/rusEmbDPRK

В КНДР сменился министр иностранных дел

В КНДР назначен министр иностранных дел: новым главой стал Ри Сон Гвон.

На этом посту он сменил прежнего министра Ли Ен Хо. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, власти КНДР уже уведомили о смене главы МИД работающих в Пхеньяне иностранных послов. При этом в официальных СМИ Северной Кореи об этом пока не сообщалось.

Ранее Ри Сон Гвон занимал пост председателя северокорейского комитета по делам мирного объединения родины, игравшего важную роль в межкорейских переговорах в начале 2018 года. Как сообщают "Вести", смена министра может говорить о предстоящем изменении политики Пхеньяна в отношении Южной Кореи и США.

Напомним, в конце прошлого года Москва и Пекин выступили в ООН с инициативой о снятии части санкций с КНДР.

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В КНДР сменился министр иностранных дел

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Теги: КНДР, министр, назначение



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