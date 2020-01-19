31 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
полиция, полицейская машина, полицейский, полицейские, посёлок Рудный (2019) | Фото: Накануне.RU

Полиция разбирается в конфликте охранника и подростка в подмосковном торговом центре

Полиция начала свою проверку после видео из торгового центра в подмосковных Химках. Охранник, разнимая драку, ударил подростка.
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Ранее в социальных сетях появилась запись, на которой сотрудник охраны в ТЦ предпринял попытку разнять двух подростков, устроивших потасовку. На кадрах видно, что он ударил одного из парней кулаком в лицо, а затем пнул его ногой.

"По размещенной информации проводится проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Каких-либо подробностей случившегося в ведомстве не уточнили.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, заявлений в полицию в связи с инцидентом в торговом центре в Химках пока не поступало.

Напомним, недавно в Апатитах подростки после дискотеки устроили массовую драку и избили полицейских.

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Полиция разбирается в конфликте охранника и подростка в подмосковном торговом центре

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Теги: охранник, избил, подросток, полиция, ТЦ



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