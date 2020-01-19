Президент UFC заявил, что МакГрегор проведет реванш с Нурмагомедовым

31 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/st40240/, быстро и недорого.
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/facing/walls/plastering/by-beacons/, выбирай YouDo!
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/kolomna/roadhelp/sekretki/ - подробнее >>



Спорт В России За рубежом
Артем Лобов, Хабиб Нурмагомедов (2018) | Фото: championat.com

Президент UFC заявил, что МакГрегор проведет реванш с Нурмагомедовым

Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника для экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора МакГрегора, который сегодня нокаутировал Дональда "Ковбоя" Серроне.

На пресс-конференции после турнира Уайт напомнил, что Конор очень хочет реванш с российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"После сегодняшнего боя их реванш будет самым большим в истории. И это тот бой, который должен состояться следующим", - заявил глава UFC.

Когда будет организован этот поединок, Дана не уточнил.

МакГрегор и Нурмагомедов уже встречались в 2018 году, тогда досрочную победу одержал российский боец.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Президент UFC заявил, что МакГрегор проведет реванш с Нурмагомедовым

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МакГрегор, Нурмагомедов, реванш



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.01.2020 13:11 Мск МакГрегор заработал около 80 млн долларов за поединок с "Ковбоем"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.01.2020 08:45 Мск МакГрегор справился с "Ковбоем" за 40 секунд, нокаутировав в первом раунде

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров