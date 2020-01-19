Президент UFC заявил, что МакГрегор проведет реванш с Нурмагомедовым

Президент UFC Дана Уайт назвал следующего соперника для экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора МакГрегора, который сегодня нокаутировал Дональда "Ковбоя" Серроне.

На пресс-конференции после турнира Уайт напомнил, что Конор очень хочет реванш с российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"После сегодняшнего боя их реванш будет самым большим в истории. И это тот бой, который должен состояться следующим", - заявил глава UFC.

Когда будет организован этот поединок, Дана не уточнил.

МакГрегор и Нурмагомедов уже встречались в 2018 году, тогда досрочную победу одержал российский боец.