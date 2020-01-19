Крещенские купания на Среднем Урале проходят без происшествий

Крещенские купания в Свердловской области на данный момент проходят без происшествий. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным на утро 19 января количество посетивших купели составило более 49 тысяч человек. Силы и средства МЧС несут службу в усиленном режиме и обеспечивают безопасность на водоемах. Пока происшествий не зарегистрировано.

У 147 купелей, организованных в области, дежурят спасатели, медики и полиция. Также сотрудники МЧС проводят патрулирование водных объектов с целью выявления несанкционированных купелей. По информации ведомства, в данный момент таковых не обнаружено.

Напомним, в этом году из-за теплой зимы на Среднем Урале было сокращено количество крещенских купелей.