31 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Крещение, купель, МЧС (2014) | Фото: Накануне.RU

Крещенские купания на Среднем Урале проходят без происшествий

Крещенские купания в Свердловской области на данный момент проходят без происшествий. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
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По данным на утро 19 января количество посетивших купели составило более 49 тысяч человек. Силы и средства МЧС несут службу в усиленном режиме и обеспечивают безопасность на водоемах. Пока происшествий не зарегистрировано.

У 147 купелей, организованных в области, дежурят спасатели, медики и полиция. Также сотрудники МЧС проводят патрулирование водных объектов с целью выявления несанкционированных купелей. По информации ведомства, в данный момент таковых не обнаружено.

Напомним, в этом году из-за теплой зимы на Среднем Урале было сокращено количество крещенских купелей.

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Крещенские купания на Среднем Урале проходят без происшествий

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Теги: крещение, купания, Средний Урал



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Ранее 20.01.2020 10:07 Мск В купели на Среднем Урале окунулись более 58 тысяч человек
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