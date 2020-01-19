Медведев об отставке Правительства: "Это совершенно обычное событие"
Теперь уже бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Правительства страны.
Кабинет министров во главе с Медведевым в полном составе ушел в отставку на этой неделе.
В субботу экс-премьер заявил в интервью Первому каналу, что к отставке Правительства "всегда нужно относиться абсолютно спокойно".
"В этом нет ничего необычного, это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто. Но, тем не менее, это совершенно обычное событие", - считает Дмитрий Медведев.
Напомним, после отставки Правительства Владимир Путин предложил ему занять пост своего заместителя в Совете безопасности. Госдума рассмотрит законопроект о новой должности Медведева на следующей неделе.