31 Июля 2020
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митинг против повышения пенсионного возраста, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Медведев об отставке Правительства: "Это совершенно обычное событие"

Теперь уже бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал отставку Правительства страны.

Кабинет министров во главе с Медведевым в полном составе ушел в отставку на этой неделе.

В субботу экс-премьер заявил в интервью Первому каналу, что к отставке Правительства "всегда нужно относиться абсолютно спокойно".

митинг, КПРФ, пенсионная "реформа", Екатеринбург, 28 июля(2018)|Фото:Накануне.RU

"В этом нет ничего необычного, это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто. Но, тем не менее, это совершенно обычное событие", - считает Дмитрий Медведев.

Напомним, после отставки Правительства Владимир Путин предложил ему занять пост своего заместителя в Совете безопасности. Госдума рассмотрит законопроект о новой должности Медведева на следующей неделе.

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Медведев об отставке Правительства: "Это совершенно обычное событие"

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Теги: Медведев, отставка, Правительство, Россия



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