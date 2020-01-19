31 Июля 2020
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Политика В России За рубежом
коллаж, Дональд Трамп, Госдума, депутаты, Медведев (2017) | Фото: Накануне.RU

Один из советников Трампа по России отстранен из-за расследования по безопасности

Эндрю Пик, один из советников президента США Дональда Трампа по России, временно отстранен от работы.

Как пишет издание Axios со ссылкой на свои источники, Пик отстранен в связи с расследованием, которое ведется против него. Известно только, что оно связано с безопасностью, но каких-либо подробностей нет.

Пик должен был поехать с Трампом на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет на следующей неделе. Американский Белый дом и сам Пик от комментариев отказались, пишет РИА Новости.

Напомним, недавно стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин в своем ближайшем разговоре могут поднять тему Украины.

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Один из советников Трампа по России отстранен из-за расследования по безопасности

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Теги: Трамп, советник, Россия, расследование



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