Один из советников Трампа по России отстранен из-за расследования по безопасности

Эндрю Пик, один из советников президента США Дональда Трампа по России, временно отстранен от работы.

Как пишет издание Axios со ссылкой на свои источники, Пик отстранен в связи с расследованием, которое ведется против него. Известно только, что оно связано с безопасностью, но каких-либо подробностей нет.

Пик должен был поехать с Трампом на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет на следующей неделе. Американский Белый дом и сам Пик от комментариев отказались, пишет РИА Новости.

Напомним, недавно стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин в своем ближайшем разговоре могут поднять тему Украины.