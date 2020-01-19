МакГрегор справился с "Ковбоем" за 40 секунд, нокаутировав в первом раунде
Сегодня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246, в главном бою которого встречались бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор и американец Дональд "Ковбой" Серроне. Поединок закончился уже в первом раунде, передает корреспондент Накануне.RU.
С первых же мгновений Конор стал "прессовать" своего оппонента, нанеся тому рассечение. Затем МакГрегор провел Серроне хороший хайкик в голову и ударил коленом, в результате чего тот оказался на полу. После непродолжительного добивания от ирландца рефери остановил бой, который продлился всего 40 секунд.
NOTORIOUS. pic.twitter.com/MwrNTegbwg— UFC (@ufc) January 19, 2020
Многие ожидали, что сразу после поединка Конор вызовет на реванш российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Однако он не стал этого делать, заявив, что ему понравилось выступать в полусредней весовой категории.
В рамках турнира свои поединки провели двое российских бойцов. Аскар Аскаров единогласным решением судей победил американца Тима Эллиота, а Алексей Олейник во втором раунде одержал победу болевым приемом над Морисом Грином из США.