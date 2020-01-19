МакГрегор справился с "Ковбоем" за 40 секунд, нокаутировав в первом раунде

Сегодня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 246, в главном бою которого встречались бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор и американец Дональд "Ковбой" Серроне. Поединок закончился уже в первом раунде, передает корреспондент Накануне.RU.

С первых же мгновений Конор стал "прессовать" своего оппонента, нанеся тому рассечение. Затем МакГрегор провел Серроне хороший хайкик в голову и ударил коленом, в результате чего тот оказался на полу. После непродолжительного добивания от ирландца рефери остановил бой, который продлился всего 40 секунд.

Многие ожидали, что сразу после поединка Конор вызовет на реванш российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Однако он не стал этого делать, заявив, что ему понравилось выступать в полусредней весовой категории.

В рамках турнира свои поединки провели двое российских бойцов. Аскар Аскаров единогласным решением судей победил американца Тима Эллиота, а Алексей Олейник во втором раунде одержал победу болевым приемом над Морисом Грином из США.