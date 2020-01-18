Журналист «Новой Газеты» Коротков на «короткой ноге» с радикалами ИГ

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков был заподозрен в связях с радикальными исламистами из запрещенной в России группировки ИГ (Исламское государство). Опираясь на факты, российское медиасообщество обратилось к правоохранителям с соответствующим запросом – необходимо начать официальное расследование.

Связь Короткова с ИГ удалось обнаружить журналистам Федерального агентства новостей. В ходе расследования о контрабанде нефти, похищенной террористами, и участии Америки в поддержке боевиков, им удалось вскрыть связи либерального журналиста и ИГ.

Этим журналистом оказался Денис Коротков – бывший сотрудник петербургской «Фонтанки» и действующий сотрудник «Новой газеты». Как сообщают авторы расследования, сведения о его связях с радикалами впервые появились 10 сентября 2017 года. Телеграм-канал Directorate 4 выложил фотографию, на которой отчетливо просматривались распечатки статей с «Фонтанки». Также среди документов обнаружился мобильный номер Короткова. Долгое время новости были неподтвержденными, но сейчас удалось подтвердить связи журналиста и игиловцев.

Корреспонденты ФАН вышли на человека, некогда сражавшегося на стороне боевиков в Сирии. В видеоинтервью тот рассказал о своей деятельности: в рамках ведения боевых действий он занимался радиоперехватом и прослушкой (в т.ч. телефонных переговоров). Выяснилось, что экс-террорист контактировал с сотрудниками различных медиа. Например, ему удалось наладить тесный контакт с петербуржцем Денисом Коротковым. Именно этот журналист получал свежие сведения о положении дел в Сирии. Источник сообщил, что Коротков работал на американцев – именно США поставляли боевикам оборудование. При этом Коротков даже не выезжал из Петербурга – благодаря хорошо налаженному контакту с боевиками он получал весь эксклюзив через интернет.

После того как информация о связях журналиста с ИГ стала достоянием общественности, Коротков и «Новая газета» попытались оправдаться, даже угрожали ФАН судом. Но новость уже вызвала большой резонанс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители могут проверить информацию, а в случае необходимости начнут расследование по делу.