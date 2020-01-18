30 Июля 2020
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Происшествия В России Московская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура Подмосковья начала проверку из-за отравления 12 пенсионеров в реутовском доме престарелых

Подмосковная прокуратура начала проверку в реутовском доме престарелых, где отравились 12 человек. Региональный минздрав ранее сообщил о девяти госпитализированных с острым пищевым отравлением. Свое расследование начало и управление Роспотребнадзора по Московской области.

Состояние постояльцев дома престарелых оценивается как средней тяжести. В прокуратуре сообщают, что госпитализированы были 12 человек в возрасте от 56 до 91 года.  

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с госпитализацией постояльцев центра социального обслуживания населения в городе Реутове. В ходе прокурорский проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц социального учреждения и организации, оказывающей услуги питания", - цитирует РИА Новости прокуратуру.

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Прокуратура Подмосковья начала проверку из-за отравления 12 пенсионеров в реутовском доме престарелых

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Теги: прокуратура, проверка, пищевое отравление, дом престарелых, пенсионеры, реутов



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