Прокуратура Подмосковья начала проверку из-за отравления 12 пенсионеров в реутовском доме престарелых

Подмосковная прокуратура начала проверку в реутовском доме престарелых, где отравились 12 человек. Региональный минздрав ранее сообщил о девяти госпитализированных с острым пищевым отравлением. Свое расследование начало и управление Роспотребнадзора по Московской области.

Состояние постояльцев дома престарелых оценивается как средней тяжести. В прокуратуре сообщают, что госпитализированы были 12 человек в возрасте от 56 до 91 года.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с госпитализацией постояльцев центра социального обслуживания населения в городе Реутове. В ходе прокурорский проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц социального учреждения и организации, оказывающей услуги питания", - цитирует РИА Новости прокуратуру.