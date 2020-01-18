"По сугробам на операцию": екатеринбуржцы пожаловались на неочищенные тротуары у 40-й больницы

Пользователи в сети пожаловались на неочищенные тротуары на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Пешеходная зона, примыкающая к трамвайным путям, здесь выходит к 40-й больнице, и по ней часто передвигаются пациенты медучреждения.

В паблике "Интересный Екатеринбург" появилась запись с фотографиями занесенных снегом тротуаров и подписью: "Может поднимите вопрос неочищенных тротуаров на Волгоградской, напротив 40й больницы! Люди на операции идут по сугробам!". Правда, в комментариях горожане отмечают в ответ, что, мол, "это еще не сугробы".