30 Июля 2020
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Общество Свердловская область
сугробы, черный снег, грязь (2020) | Фото: Накануне.RU

"По сугробам на операцию": екатеринбуржцы пожаловались на неочищенные тротуары у 40-й больницы

Пользователи в сети пожаловались на неочищенные тротуары на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Пешеходная зона, примыкающая к трамвайным путям, здесь выходит к 40-й больнице, и по ней часто передвигаются пациенты медучреждения.

В паблике "Интересный Екатеринбург" появилась запись с фотографиями занесенных снегом тротуаров и подписью: "Может поднимите вопрос неочищенных тротуаров на Волгоградской, напротив 40й больницы! Люди на операции идут по сугробам!". Правда, в комментариях горожане отмечают в ответ, что, мол, "это еще не сугробы".

сугробы, черный снег, грязь(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

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"По сугробам на операцию": екатеринбуржцы пожаловались на неочищенные тротуары у 40-й больницы

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Теги: сугробы, улицы, екатеринбург, волгоградская, больница, тротуары



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