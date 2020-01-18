Путин заявил, что экономика выросла в два раза, "правда, за последние пять лет доходы заморозились"

Владимир Путин заявил, что администрация президента и правительство будут работать надо повышением реальных доходов россиян. Такое обещание он дал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

"У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать", - заявил глава государства.

На этой же встрече он рассказал, что в 2020 году к 75-летней годовщине Победы ветеранам и приравненным к ним категориям граждан выплатят помощь в размере 75 тыс. руб., труженикам тыла – 50 тыс. руб. Отметим, что сейчас ветеранам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было не менее 18 лет, уже от 93 лет и больше.