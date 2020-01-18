30 Июля 2020
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Политика В России Санкт-Петербург
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин про бессрочное пребывание на посту главы государства: "Лучше к такому не возвращаться"

Владимир Путин прокомментировал мысль о бессрочном пребывании президента у власти. В ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге глава государства, занимающий президентский пост второй срок подряд (а в целом – уже четвертый срок), высказался против такой практики. На вопрос ветерана о пожизненном пребывании во главе страны Путин заметил, что "лучше к такому не возвращаться".

Путин до сих пор не комментирует вопросы о возможном преемнике, который мог бы возглавить страну после завершения его текущего президентского срока. Он также в президентском послании федеральному собранию согласился с предложением об уточнении в конституции положения о продолжительности пребывания президента у власти в части "двух сроков подряд", но при этом отметил, что не считает этот момент существенным.

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Путин про бессрочное пребывание на посту главы государства: "Лучше к такому не возвращаться"

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Теги: владимир путин, президентство, кандидат в президенты, встреча с ветеранами



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