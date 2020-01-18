Юрий Крупнов: Россию косит чума малодетности

Чумой малодетности назвал демографическую ситуацию в России глава наблюдательного совета Института демографии и миграции Юрий Крупнов на канале "Царьград" в передаче, посвященной демографической катастрофе и связанной с нею частью послания президента.

Крупнов отметил, что идеология малодетности формировалась весь ХХ век глобальной финансовой олигархией. И она проникла в умы многих людей и демографов. Так, один из не названных им либеральных демографов в 2006 году публично заявил, что вымирание России - это "наш вклад в решение мировой проблемы перенаселения".

Ссылки на "развитые страны" с такой же или еще более низкой рождаемостью, о чем постоянно упоминало предыдущее Правительство, он уподобил рассуждениям, что там чума косит население, но у нас она косит на несколько человек меньше.

По его мнению, мы вступаем в "эру конкуренции миллиардных цивилизаций": англосаксонской, мусульманской и других. В России же к концу века при нынешних тенденциях останется лишь 70 млн. Поэтому русский миллиард - это способ выживания России, пусть и не в буквальном смысле. Но население страны точно должно быть намного больше нынешнего.

Он привел данные, что один новый человек за всю жизнь совокупно, включая увеличение спроса, дает России 50-100 млн руб. Поэтому каждый рожденный человек - это еще и "генератор ВВП".

Крупнов сказал, что Правительство много лет саботировало распоряжения президента по демографии, а в Минтруде говорили, что один ребенок есть - и ладно.

Сейчас же есть основания полагать, что дело может сдвинуться с мертвой точки. Новый глава Правительства Михаил Мишустин впервые открыто заявил, что будет работать над решением демографических задач, поставленных президентом, и семья будет в центре внимания. Также демограф отметил, что ситуация с информационной повесткой дня сегодня гораздо лучше, чем 5 лет назад. А большинство россиян оценивают демографические тенденции как огромную опасность для России.

Накануне.RU прогнозировало, что предложенные социально-экономические меры сами по себе не дадут экономического эффекта и убыль населения будет нарастать и дальше, хотя уже в 2019 году превысит 300 тыс. человек. Одной из ключевых проблем является табуирование вопроса вывода рождаемости на уровень воспроизводства. Для этого ее нужно увеличить на целых 40% в расчете на одну женщину - с 1,5 до 2,1.