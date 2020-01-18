30 Июля 2020
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Общество За рубежом
бортовой аварийный самописец черный ящик (2008) | Фото: мак

Иран передаст бортовые самописцы сбитого "Боинга" на расшифровку в Киев

Черные ящики украинского Boeing-737 будут переданы Киеву. Это произойдет до конца января, сообщает иранское новостное агентство Tasnim. Ранее Иран сам собирался расшифровывать бортовые самописцы, но позиция по этому поводу, вероятно, поменялась после признания властями страны истинной причины крушения самолета – в него попала ракета иранской ПВО, принявшей гражданский самолет за военный объект армии США. В результате авиакатастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту.  

Boeing 737, крушение в Иране|Фото: иранские СМИ

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Иран передаст бортовые самописцы сбитого "Боинга" на расшифровку в Киев

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Теги: иран, авиакатастрофа в иране, бортовые самописцы, киев, украина



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