Ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы выделят по 75 тысяч рублей, труженикам тыла – по 50 тысяч – Путин

Владимир Путин, выступая в субботу, 18 января, перед ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда сообщил, что к Дню Победы в 2020 году ветераны и приравненные к ним категории получат единоразовую выплату в размере 75 тыс. руб., труженики тыла – 50 тыс. руб.

Президент России сообщил, что идея выплатить ветеранам по 75 тыс. руб. в честь 75-летия Победы пришла к нему по дороге на встречу. Сегодня весь день глава государства проводит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где отмечается 77-я годовщина прорыва блокады Ленинграда.

"Мы всегда поддерживали материально наших ветеранов, участников войны и приравненные к ним категории, тружеников тыла. Обычно это была единоразовая помощь в размере 10 тысяч рублей. Но, вы знаете, я сегодня встал, пока ехал сюда тоже думал, и мне пришла в голову простая, нехитрая идея. У нас будет 75 лет Победы. Поэтому мы окажем помощь, связанную с этой цифрой, я думаю все это поймут: 75 тысяч рублей мы выплатим ветеранам и приравненным к ним категориям и 50 тысяч рублей труженикам тыла", - сказал президент.