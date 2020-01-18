30 Июля 2020
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Мальчик повис на балконе, пытаясь сбежать. (2020) | Фото: cheltv.ru

В Озерске ребенок повис на балконе второго этажа, пытаясь сбежать из дома – его спас прохожий

В Озерске инцидент с ребенком, повисшем на балконе второго этажа многоквартирного дома, попал на видео. На появившихся в сети кадрах видно, что мальчика пытается подстраховать мужчина. Как оказалось, им был случайных прохожий. Благодаря ему семилетнему мальчику удалось избежать сильных травм. Мужчина сопроводил ребенка в больницу, по дороге мальчик рассказал, что дома его бьют.

Мальчик повис на балконе, пытаясь сбежать.|Фото: cheltv.ru

"Вчера я пошёл на работу, смотрю, стоит мальчишка на третьем этаже, держится за стяжку. Я быстро побежал туда, начал подстраховывать. Он спустился сам до второго этажа, там у него уже начал спадать ботинок, из-за этого он соскользнул и начал падать. Я его не полностью поймал, но смягчил ему удар. В больнице уже врачи сказали, что переломов нет, ничего серьёзного. Но ребёнок из неблагополучной семьи. Сотрудник ПДН сказала, что их мать уже привлекали. Там вообще спускались двое братьев. Они уже это проворачивали не первый раз. Пока мы ехали в больницу, он сказал, что не хочет жить и лучше бы он упал. Там проблемы в семье. Мать их бьёт, отчим таскает за уши", - рассказал спаситель мальчика telegram-каналу "Подъем".

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В Озерске ребенок повис на балконе второго этажа, пытаясь сбежать из дома – его спас прохожий

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Теги: озерск, неблагополучная семья, побег



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