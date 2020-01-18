В подмосковном доме престарелых едой отравились девять человек

В подмосковном Реутове в доме престарелых отравились девять человек. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о пищевом отравлении: восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы, позже количество пострадавших увеличилось до девяти. Проверку проводит региональный минздрав и областное управление РОспотребнадзора.

Как уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, у всех пострадавших взяты анализы, они в стабильном состоянии. "После лабораторной экспертизы мы сможем сделать выводы по причинам сложившегося инцидента. Собственная столовая в учреждении отсутствует, питание доставлялось сторонней организации. При необходимости соответствующие органы проведут проверку поставщика", - сказала она.