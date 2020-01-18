30 Июля 2020
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ребенок дети отравление больница врач доктор (2011) | Фото:

В больнице Кизляра остается 133 жертвы массового отравления, из них 70 - дети

В центральной городской больнице Кизляра (Дагестан) на лечении остаются 133 человека, пострадавших от острой кишечной инфекции. Среди госпитализированных 70 детей. Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе республиканского минздрава.

"Министерством здравоохранения Дагестана продолжается работа по проведению профилактических мероприятий для стабилизации неблагополучной эпидемиологической ситуации с острой кишечной инфекцией в Кизляре. Так, подворовыми обходами для выявления больных с клиникой ОКИ охвачены свыше 10 тыс. человек. Из них более 8,5 тыс. – это дети. Проведено профилактическое фагирование 1005 детей, вакцинировано против вирусного гепатита А 763 ребенка", - сообщили в ведомстве.

Мониторинг заболеваемости и профилактические мероприятия медики ведут совместно с медслужбой Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления могла стать питьевая вода.

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В больнице Кизляра остается 133 жертвы массового отравления, из них 70 - дети

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Теги: кизляр, массовое отравление, пострадавшие, госпитализация



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