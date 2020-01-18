В Подмосковье открыли памятную доску на доме, где жил экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин

В подмосковном Красногорске открыли памятную доску на доме, где жил экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Летом прошлого года молодой человек шел мимо кафе в подмосковном Путилкове и увидел, как толпа избивала мужчину. Он выстрелил в воздух из травматического пистолета, а после – начал стрелять по ногам нападавших. Однако один них нанёс Белянкину ножевое ранение в сердце, от которого 24-летний мужчина скончался на месте, напоминает telegram-канал "Подъем".

После драки были задержаны девять участников конфликта, сейчас под стражей остаются четверо: Сергей Ходжоян, Артур Акобян, Гамлет и Грант Айрапетяны. Один из фигурантов дела скрылся в Армении. После объявления в международный розыск он был также задержан, но через некоторое время правоохранительные органы Армении его выпустили на свободу.