30 Июля 2020
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Общество В России Московская область
Памятная доска на доме экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске. (2020) | Фото: t.me/pdmnews

В Подмосковье открыли памятную доску на доме, где жил экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин

В подмосковном Красногорске открыли памятную доску на доме, где жил экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Летом прошлого года молодой человек шел мимо кафе в подмосковном Путилкове и увидел, как толпа избивала мужчину. Он выстрелил в воздух из травматического пистолета, а после – начал стрелять по ногам нападавших. Однако один них нанёс Белянкину ножевое ранение в сердце, от которого 24-летний мужчина скончался на месте, напоминает telegram-канал "Подъем".

Памятная доска на доме экс-спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске.|Фото: t.me/pdmnews

После драки были задержаны девять участников конфликта, сейчас под стражей остаются четверо: Сергей Ходжоян, Артур Акобян, Гамлет и Грант Айрапетяны. Один из фигурантов дела скрылся в Армении. После объявления в международный розыск он был также задержан, но через некоторое время правоохранительные органы Армении его выпустили на свободу.

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В Подмосковье открыли памятную доску на доме, где жил экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин

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Теги: никита белянкин, памятная доска, подмосковье, красногорск, нападение



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