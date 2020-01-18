Путин возложил цветы на Невском пятачке в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Владимир Путин в субботу, 18 января, посещает Санкт-Петербург – президент проводит мероприятия и встречи, посвященные 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Глава государства отправился к монументу "Рубежный камень" на так называемом Невском пятачке в Кировском районе Ленобласти. Здесь во время Великой Отечественной войны был ранен отец Путина.

В памятном мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает РИА Новости.

Владимир Путин на Пискаревском кладбище.

Также сегодня президент возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище Петербурга, осмотрит трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну", посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.