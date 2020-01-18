На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и подозреваемый, которого они конвоировали

Крупное ДТП произошло ранним утром в субботу, 18 января, на 985-м км дороги Сургут-Салехард. В результате аварии погибли двое сотрудников полиции и подозреваемый, которого они сопровождали. Предполагаемый виновник инцидента и двое его пассажиров были доставлены в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного следственного управления СКР, сотрудники отдела полиции по Губкинскому на служебном автомобиле Lada Granta конвоировали мужчину, задержанного по административной статье. В лобовом столкновении с автомобилем Mazda погиб один из полицейских, другой – скончался в машине "скорой помощи". Проект "Омбудсмен полиции" сообщил, что задержанный находился на переднем сидении и вылетел через лобовое стекло, скончался на месте.

В иномарке было три человека: водитель, пассажир и пассажирка. Они были госпитализированы. По данным "Омбудсмена полиции", водитель Mazda мог находиться в нетрезвом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц).