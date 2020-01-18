Путин заехал в гости к Татьяне Юмашевой – поздравил с юбилеем и подарил сервиз

На официальном сайте Кремля поздно вечером в пятницу, 17 января, появилось сообщение о визите Владимира Путина к Татьяне Юмашевой – дочери Бориса Ельцина.

"Владимир Путин поздравил дочь первого Президента России Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву с Днем рождения, заехав к ней в гости", - говорится в сообщении. К нему прилагаются две фотографии, на которых Путин и Юмашева запечатлены с матерью Татьяны Наиной Ельциной.

Путин подарил Юмашевой большой букет цветов и чайный сервиз производства Императорского фарфорового завода. На сайте компании этот набор стоит от 27 тыс. руб.

Юмашевой исполнилось 60 лет.