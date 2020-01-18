30 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Волынская резня, Польша, преступления ОУН УПА, бандеровцы (2016) | Фото: 1tv.ru

Между Украиной и Израилем вспыхнул скандал из-за прославления бандеровцев

Между Украиной и Израилем вспыхнул скандал, вызванный героизацией украинских нацистов. Причем это произошло накануне запланированной украинским президентом Владимиром Зеленским поездки в Израиль.
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В конце декабря Львовский облсовет провозгласил 2020 год годом Андрея Мельника - одного из лидеров ОУН (запрещенная в России организация украинских нацистов и гитлеровских приспешников), а также их идейных предшественников Ивана и Юрия Липы.

Посольства Польши и Израиля осудили эту провокацию, но масла в огонь подлило очередное факельное шествие бандеровцев в Киеве 1 января и вывешенный на городской мэрии портрет их лидера.

В совместном заявлении посольств двух стран напоминается, что Мельник был нацистским коллаборантом, Иван Липа – антисемитским и антипольским писателем, а его сын Юрий – создателем расистской теории "украинской расы". И шаг львовских властей вредит отношениям между странами.

В Киеве отреагировали жестко. Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ сам выбирает себе героев. В посольстве Польши ответили, что украинцы выбирают себе героями тех, кто десятками тысяч уничтожал поляков, евреев и представителей других народов. МИД Израиля заявил, что "чествование антисемитов и убийц евреев не является внутренним делом ни одной страны".

Однако украинский МИД не нашел ничего лучшего, чем притворно согласиться с израильской стороной и заверить, что Украина решительно осуждает антисемитизм и борется с ним.

Президент Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский написал в Facebook, что Израиль прав - Украина лицемерно называет нацистских преступников борцами за независимость и должна прекратить свои выходки.

Интересно, что в Израиле на днях состоится форум, который посвящен как раз 75-летию освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау. На него приедут многие известные политики. Экс-депутат Рады Борислав Береза сообщил, что Зеленский хотел выступить на форуме.

"Сказал, что раз выступают Макрон, Штайнмайер, Путин, Пенс и Нетаньяху, то и он хочет. Он же великий и могущественный. А если не дадут слово, то он не приедет. Мелкий шантаж, но кто-то на Банковой, видимо, решил, что получится. Не получилось", - написал Береза.

Этим и мог быть вызван демарш Украины, которая решила назло Израилю подчеркнуть значение нацистов.

Напомним, тлеющий конфликт Украины с Польшей длится все время незалежности, но обострился в последние два года как раз из-за прославления Украиной бандеровцев.

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Между Украиной и Израилем вспыхнул скандал из-за прославления бандеровцев

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Теги: Украина, Польша, Израиль, нацисты



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