Forbes составил рейтинг самых критикуемых министров медведевского правительства

Forbes составил антирейтинг самых непопулярных министров правительства Дмитрия Медведева.

"В глазах населения далеко не все министры правительства Медведева были одинаково популярны. Аналитическая компания "Медиалогия" по просьбе Forbes изучила, кто из членов правительства Медведева чаще всего критиковался в СМИ и почему. И несмотря на то, что государственные медиа традиционно высказываются о чиновниках и госслужащих в комплиментарном ключе, антилидеров вычислить оказалось несложно", - пишет издание.

Всего в антирейтинг были отобраны шесть министров, и лидирует среди них глава Минкульта Владимир Мединский. И только после него идет собственно премьер Дмитрий Медведев. В топе изгоев также министр юстиции Александр Коновалов, вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко (также долгое время занимал пост министра спорта), министр экономического развития Максим Орешкин и министр науки и высшего образования Михаил Котюков.