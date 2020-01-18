Путин поздравил с победой в "Дакаре" команду "КАМАЗ-Мастер"

Президент России Владимир Путин поздравил с победой в ралли-марафоне "Дакар-2020" среди грузовиков команду "КАМАЗ-Мастер" в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова. Глава государства направил гонщикам телеграмму, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.

"Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплочённость, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники. И конечно, ваш триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков, для всех, кто поддерживал вас на протяжении напряжённой гонки. Желаю вам новых свершений и спортивной удачи", - говорится в поздравлении президента.

Между тем, 19 января в Екатеринбург вернется команда Сергея Карякина и Антона Власюка, которая участвовала в ралли-марафоне в классе SSV (серийные мотовездеходы). Спортсмены заняли второе место.

Международный ралли-марафон стартовал 5 января на побережье Красного моря в городе Джидда. Караван участников преодолел 12 гоночных этапов общей протяженностью 7,9 тыс. км, почти 5 тыс. из которых пришлось на скоростные участки, и финишировал в Киддии.