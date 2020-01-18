Хафтар выразил желание посетить Москву для продолжения диалога по Ливии

Вчера лидер России получил благодарственное письмо от главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара. Лидер Ливийской национальной армии поблагодарил Владимира Путина и выразил полную поддержку российской инициативе по примирению конфликтующих сторон в Ливии.

Также фельдмаршал заявил, что готов принять предложение Москвы, если та решит продолжить начатый диалог по урегулированию ливийского вопроса на территории России.

В минувший понедельник Москва принимала делегацию из Турции, делегацию от ПНС, возглавляемую Файезом Сарраджем, и представителей ЛНА во главе с Халифой Хафтаром.

Ранее, 8 января, в Стамбуле прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе мероприятия российскому лидеру удалось убедить турецкого коллегу в том, что режим прекращения огня в Ливии – единственный способ положить начало миру на ливийской земле. Турецкий лидер поддержал инициативу. Так, с полуночи 12 января в Ливии были прекращены боевые действия.