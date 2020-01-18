30 Июля 2020
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Политика В России За рубежом
коллаж, турция, ливия, боевики, оружие (2019) | Фото: ФБА «Экономика сегодня»

Хафтар выразил желание посетить Москву для продолжения диалога по Ливии

Вчера лидер России получил благодарственное письмо от главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара. Лидер Ливийской национальной армии поблагодарил Владимира Путина и выразил полную поддержку российской инициативе по примирению конфликтующих сторон в Ливии.

Также фельдмаршал заявил, что готов принять предложение Москвы, если та решит продолжить начатый диалог по урегулированию ливийского вопроса на территории России.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар(2019)|Фото: www.ukrinform.ru

В минувший понедельник Москва принимала делегацию из Турции, делегацию от ПНС, возглавляемую Файезом Сарраджем, и представителей ЛНА во главе с Халифой Хафтаром.

Ранее, 8 января, в Стамбуле прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе мероприятия российскому лидеру удалось убедить турецкого коллегу в том, что режим прекращения огня в Ливии – единственный способ положить начало миру на ливийской земле. Турецкий лидер поддержал инициативу. Так, с полуночи 12 января в Ливии были прекращены боевые действия.

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Хафтар выразил желание посетить Москву для продолжения диалога по Ливии

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Теги: халифа хафтар, владимир путин, ливия, файез саррадж, эрдоган



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