30 Июля 2020
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Общество Свердловская область В России
На Широкореченском кладбище Екатеринбурга хоронят на дороге. (2020) | Фото: Кирилл Говорухин

На Широкореченском кладбище Екатеринбурга посреди дороги похоронили уже второго человека

Рядом с могилой посреди дороги на Широкореченском кладбище Екатеринбурга в субботу, 18 января, похоронили еще одного человека. На кадрах, снятых Кириллом Говорухиным - собственником земельного участка, расположенного рядом с кладбищем, видно, что рабочие копают могилу на дороге. Дорога ведет к находящейся по соседству базе. Ранее на неделе раскапывать дорогу сотрудникам кладбища под новую могилу пришлось с помощью экскаватора – чтобы снять асфальтовый слой и бетонную плиту под ним.

В МКУ "Служба городских кладбищ" утверждают, что собственник бизнеса осуществил самозахват земельного участка кладбища, а руководство учреждения сейчас пытается "навести порядок".

На Широкореченском кладбище Екатеринбурга хоронят на дороге.|Фото: Кирилл Говорухин

На Широкореченском кладбище Екатеринбурга хоронят на дороге.|Фото: Кирилл Говорухин

Напомним, еще в 2018 году поворот на кладбище с улицы Соболева перекрывали строительными плитами, после чего установили полноценный бетонный забор. Собственник данного земельного участка Кирилл Говорухин рассказывал, что к расположенным объектам стало невозможно проехать и проблематично пройти. По его словам, таким образом его вынуждают сворачивать бизнес.

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На Широкореченском кладбище Екатеринбурга посреди дороги похоронили уже второго человека

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Теги: широкореченское кладбище, конфликт хозяйствующих субъектов, собственник, земля, дорога, могила



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