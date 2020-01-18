30 Июля 2020
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Общество В России Москва
Олег Соколов на реконструкции Бородинской битвы, 4 сентября 2016 года (2019) | Фото: Кирилл Калиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Историка-расчленителя Соколова в Госдуме хотят лишить возможности заработать на мемуарах о жизни с убитой

Возможно, историк-расчленитель Олег Соколов не сможет заработать на мемуарах о жизни с убитой им девушкой. Предложение не отдавать осужденным преступникам гонорары от продажи их воспоминаний направил в адрес Генпрокуратуры депутат Госдумы Иван Сухарев. Он считает, что осужденные, получившие популярность за счет общественного резонанса вокруг своих преступлений, не должны иметь возможности зарабатывать на этом.

"К апрелю мы планируем внести на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект с поправками в уголовное законодательство, который будет подготовлен с учетом замечаний Генпрокуратуры", — пояснил Сухарев в беседе с RT.

Согласно тексту обращения, поводом для подобной инициативы стала публикация в СМИ информации о том, что обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов планирует написать роман и заработать на его продаже. Сухарев считает, что гонорары надо конфисковывать в пользу пострадавших от действий таких авторов.

Соколов ранее сообщал, что планирует направить половину гонорара за свои мемуары колонии, в которую его посадят, напоминает "Лайф".

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Историка-расчленителя Соколова в Госдуме хотят лишить возможности заработать на мемуарах о жизни с убитой

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Теги: олег соколов, мемуары, тюрьма, гонорар



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