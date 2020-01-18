СМИ: "АвтоВАЗ" начал останавливать сборочные линии на простой

"АвтоВАЗ" в январе на два дня отправлял в простой сборочную линию Granta и Datsun. Две другие линии, где собираются Lada 4x4 и модели на общей платформе альянса Renault-Nissan B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway), в эти дни просто не работали, а их сотрудники – отдыхали. Планировалось, что они отработают дополнительные дни отдыха в субботы 18 и 25 января, но завод решил в эти дни отправить обе линии в простой, пишут "Ведомости".

Предположительная причина введения простоев – более низкий, чем предполагался, спрос. В дни простоя завод платит 2/3 средней зарплаты.

"АвтоВАЗ" использовал режим простоя и раньше. Например, осенью 2019 г., когда продажи Lada на внутреннем рынке вновь начали сокращаться (в октябре они упали на 6% год к году, в ноябре – на 7,3%), в простой 31 октября и 1 ноября были отправлены все автосборочные линии. В приказе, опубликованном в группе "Рабочие "АвтоВАЗа" во "ВКонтакте", целью простоя называлась необходимость оптимизации складских запасов автомобилей. Но представитель "АвтоВАЗа" объяснял простой необходимостью проведения традиционной ежегодной инвентаризации. Перед корпоративным отпуском, начавшимся 25 декабря, сборочные линии в Тольятти уходили в простой 23 и 24 декабря, сообщал "Нетипичный "АвтоВАЗ". До этого режим простоя автоконцерн использовал летом (3-4 июля, на заводе в Ижевске) – как объяснял завод, из-за недопоставок комплектующих.