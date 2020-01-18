30 Июля 2020
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Экономика В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

К 2022 году средняя пенсия в России составит 18 290 рублей – ПФР

Пенсии в России увеличатся за два года на 18,26% и в среднем составят 18 290 руб. Такие данные озвучил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью "Российской газете".

"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", - сказал он.

Дроздов также напомнил, что в январе пенсии были проиндексированы на 6,6%, в среднем выплаты увеличились на 1 тыс. руб., передает ТАСС.

"Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5686 [рублей]", - также пояснил Дроздов.

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К 2022 году средняя пенсия в России составит 18 290 рублей – ПФР

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Теги: пенсия, рост пенсий, индексация, пфр



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