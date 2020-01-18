30 Июля 2020
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Экономика За рубежом
(2005) | Фото: boeingmedia.com

Boeing выявила новые проблемы с 737 MAX – возвращение самолета может затянуться

Компания Boeing заявила, что выявила новую проблему с программным обеспечением 737 MAX. Это произошло во время тестирования самолета в прошлые выходные. Это открытие может еще задержать возвращение данного типа воздушного судна в эксплуатацию, сообщает Reuters.

По данным пресс-службы авиастроительной корпорации, проблема связана с мониторингом правильной работы датчиков некоторых систем. В Федеральном управлении гражданской авиации США пока не комментируют ситуацию.

Авиационные власти по всему миру запретили полеты 737 MAX после двух катастроф, унесших жизни 346 человек. По предварительным данным, причиной инцидентов могла стать некорректная работа ПО и датчиков новой системы, введенной на этом типе самолета, а также неосведомленность экипажей о существовании такой системы и ее работе.

Boeing 737 MAX|Фото:Flickr

Ранее Boeing рассчитывала вернуть самолеты в небо к концу 2019 года, но сейчас очевидно, что это едва ли произойдет до конца зимы. Корпорация приостанавливает производство этих самолетов, многие авиакомпании отказываются от заказов на MAX. Также ряд перевозчиков объявил, что не рассчитывает на возвращение 737 MAX до лета этого года.

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Boeing выявила новые проблемы с 737 MAX – возвращение самолета может затянуться

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Теги: boeing 737 max, программное обеспечение, проблемы, сертификация



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