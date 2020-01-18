На 80 улицах Москвы с середины февраля появятся платные парковочные зоны

С 17 февраля в Москве еще на 80 улицах появятся платные парковочные места. Это будут "точки притяжения автомобилистов из других районов и городов" – торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и т.д.

"Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти", - говорится в сообщении ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Платные парковки появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. Таким образом, 1,2% улиц Москвы войдут в платную парковочную зону.

Кроме того, на некоторых улицах, в основном в центре, будут изменены парковочные тарифы – как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Так, например, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова ранее был установлен тариф 60 руб. в час, теперь - 40 руб. в час. Также изменения произойдут на улицах, где граничили высокий и низкий тариф, например, 200 руб. в час против 60 руб.