30 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
щучье администрация (2015) | Фото: Накануне.ru

По подозрению в хищении и мошенничестве задержан экс-мэр Щучьего

СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы города Щучье (Курганская область) Владимира Тамахина. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: ч.3 ст.160 и ч.4 ст.159 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, подозреваемый задержан.

Следствие считает, что подозреваемый в 2016-2018 гг. "занимая указанную должность и используя свое служебное положение по распоряжению вверенными ему бюджетными средствами, путем оформления незаконных приказов о премировании себя, совершил хищение бюджетных средств в сумме более 700 тыс. руб.". "С 2017 по 2018 год обвиняемый, также используя свое служебное положение и действуя в соучастии с заинтересованным лицом, путем оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты, совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 1 млн руб.", - сообщили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.   

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По подозрению в хищении и мошенничестве задержан экс-мэр Щучьего

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Теги: хищение, мошенничество, щучье, экс-мэр, задержание, курганская область



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 20:59 Мск Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Щучье

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