SpaceX уничтожит ракету Falcon для испытания аварийной посадки корабля Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска готовится уничтожить одну из своих тяжелых ракет Falcon 9 во время испытаний системы аварийного прерывания полета с капсулой Crew Dragon. Это будет последнее беспилотное испытание перед полетом на корабле астронавтов NASA.

Менее чем через две минуты после взлета со стартовой площадки во Флориде капсула SpaceX Crew Dragon запустит бортовые двигатели и отделится от ракеты, чтобы сымитировать сценарий аварийного сброса, в ходе которого экипаж сможет безопасно вернуться на землю. Отделение произойдет на высоте примерно 19 км (предельные высоты полетов гражданской авиации – 11 км) над океаном. Двигатели SuperDraco разгонят капсулу до сверхзвуковой скорости 2400 км в час. Перед посадкой должны сработать три парашюта, которые замедлят приводнение капсулы. На борту будут два испытательных манекена, подключенные к системам мониторинга. Главное беспокойство испытателей – перегрузки, которые будут оказываться на тела астронавтов во время экстренного "отстреливания" корабля. Ракета-носитель при этом продолжит двигаться без цели, разрушится, ее обломки упадут в океан.

Старт Falcon 9 с капсулой Crew Dragon.

Испытание имеет критическое значение для отправки на МКС пилотируемой капсулы Crew Dragon. Если тестирование пройдет удачно, первый частный пилотируемый корабль отправится к Международной космической станции в середине 2020 года. Если нет – NASA будет вынуждено закупить места для астронавтов на российских "Союзах", предварительные переговоры по этому поводу сейчас как раз идут.

В 2014 году NASA выделило Boeing $4,2 млрд и SpaceX $2,5 млрд на разработку пилотируемых кораблей, способных доставлять астронавтов на МКС. Программа космических шаттлов была завершена в 2011 году, с тех пор у США не было своих средств для доставки людей в космос, мировая монополия здесь пока сохраняется за Россией.