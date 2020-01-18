30 Июля 2020
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Общество За рубежом
ракета-носитель Falcon 9, SpaceX (2013) | Фото:

SpaceX уничтожит ракету Falcon для испытания аварийной посадки корабля Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска готовится уничтожить одну из своих тяжелых ракет Falcon 9 во время испытаний системы аварийного прерывания полета с капсулой Crew Dragon. Это будет последнее беспилотное испытание перед полетом на корабле астронавтов NASA.
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Менее чем через две минуты после взлета со стартовой площадки во Флориде капсула SpaceX Crew Dragon запустит бортовые двигатели и отделится от ракеты, чтобы сымитировать сценарий аварийного сброса, в ходе которого экипаж сможет безопасно вернуться на землю. Отделение произойдет на высоте примерно 19 км (предельные высоты полетов гражданской авиации – 11 км) над океаном. Двигатели SuperDraco разгонят капсулу до сверхзвуковой скорости 2400 км в час. Перед посадкой должны сработать три парашюта, которые замедлят приводнение капсулы. На борту будут два испытательных манекена, подключенные к системам мониторинга. Главное беспокойство испытателей – перегрузки, которые будут оказываться на тела астронавтов во время экстренного "отстреливания" корабля. Ракета-носитель при этом продолжит двигаться без цели, разрушится, ее обломки упадут в океан.

Space X космодром Falcon 9 Crew Dragon|Фото:twitter.com/spacex

Старт Falcon 9 с капсулой Crew Dragon.

Испытание имеет критическое значение для отправки на МКС пилотируемой капсулы Crew Dragon. Если тестирование пройдет удачно, первый частный пилотируемый корабль отправится к Международной космической станции в середине 2020 года. Если нет – NASA будет вынуждено закупить места для астронавтов на российских "Союзах", предварительные переговоры по этому поводу сейчас как раз идут.

В 2014 году NASA выделило Boeing $4,2 млрд и SpaceX $2,5 млрд на разработку пилотируемых кораблей, способных доставлять астронавтов на МКС. Программа космических шаттлов была завершена в 2011 году, с тех пор у США не было своих средств для доставки людей в космос, мировая монополия здесь пока сохраняется за Россией.

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SpaceX уничтожит ракету Falcon для испытания аварийной посадки корабля Crew Dragon

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Теги: spacex, falcon, crew dragon, илон маск, испытания, ракета-носитель, аварийная посадка



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