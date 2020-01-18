30 Июля 2020
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Митинги в Хабаровске бьют рекорды

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Политика В России Москва
москва, митинг, 24.12.11, проспект сахарова (2011) | Фото: Накануне.RU

Московские власти согласовали десятитысячный митинг противников конституционной реформы

Московские власти согласовали проведение десятитысячного митинга противников конституционной реформы 1 февраля. Проведение акции протеста согласовано на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, сцену установят на проспекте напротив дома номер девять, передает "Интерфакс" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

При этом не известно, кто является заявителем-организатором.

Напомним, во время послания федеральному собранию 15 января президент России сообщил о намерении изменить некоторые положения Конституции. В частности, речь идет о наделении Госдумы правом утверждать кандидатов на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров. 

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Московские власти согласовали десятитысячный митинг противников конституционной реформы

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Теги: митинг, конституционная реформа, митинг, акция протеста, проспект сахарова



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