Московские власти согласовали десятитысячный митинг противников конституционной реформы

Московские власти согласовали проведение десятитысячного митинга противников конституционной реформы 1 февраля. Проведение акции протеста согласовано на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, сцену установят на проспекте напротив дома номер девять, передает "Интерфакс" со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

При этом не известно, кто является заявителем-организатором.

Напомним, во время послания федеральному собранию 15 января президент России сообщил о намерении изменить некоторые положения Конституции. В частности, речь идет о наделении Госдумы правом утверждать кандидатов на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров.