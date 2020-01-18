30 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
авиакомпания s7 самолет (2009) | Фото: Накануне.ru

В Новосибирске у самолета S7 при запуске воспламенился двигатель

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента с возгоранием двигателя самолета Airbus A321neo авиакомпании S7 ("Сибирь").

Воспламенение двигателя произошло около часа ночи в субботу, 18 января, в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Борт должен был совершить перелет по маршруту Новосибирск – Камрань (Вьетнам). Пожар начался при запуске двигателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В этой связи командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. На борту находилось более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание. Вылет запланирован на 12 часов местного времени", - рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

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В Новосибирске у самолета S7 при запуске воспламенился двигатель

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Теги: s7, airbus a320neo, возгорание двигателя, самолет, толмачево, новосибирск



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