В Новосибирске у самолета S7 при запуске воспламенился двигатель

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента с возгоранием двигателя самолета Airbus A321neo авиакомпании S7 ("Сибирь").

Воспламенение двигателя произошло около часа ночи в субботу, 18 января, в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Борт должен был совершить перелет по маршруту Новосибирск – Камрань (Вьетнам). Пожар начался при запуске двигателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В этой связи командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. На борту находилось более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание. Вылет запланирован на 12 часов местного времени", - рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.