Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Украины Гончарука

Президент Украины отказался принять отставку Алексея Гончарука, возглавляющего кабинет министров. Пресс-служба офиса главы государства сообщила в Facebook, что Зеленский вместо этого поставил перед правительством ряд неотложных задач. "Сейчас не время шокировать страну экономически и политически,— сказал президент Украины.— Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству".

Как отмечается, Владимир Зеленский обсудил с Алексеем Гончаруком вопросы оптимизации работы кабинета министров Украины, вопрос о справедливой заработной плате для министров и топ-менеджеров госкомпаний, увольнение министров, которые не достигли реальных результатов, а также установление диалога с парламентом, пишет "Коммерсант".

Ранее Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к скандальной записи разговора Гончарука, министров и представителей Нацбанка Украины.