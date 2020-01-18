Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Украины Гончарука

30 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/facing/walls/wall-decoration/material/otdelka-sten-plastikovimi-panelyami/, подробное описание тут.
По ссылке http://remont.youdo.com/building/home/price/3.5million/, посетить сайт.
Услуги профессионалов: http://remont.youdo.com/interior/rooms/kitchen/size/diz/18m/, описание.



Политика Украина
премьер-министр Украины Алексей Гончарук (2019) | Фото: rada.gov.ua

Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Украины Гончарука

Президент Украины отказался принять отставку Алексея Гончарука, возглавляющего кабинет министров. Пресс-служба офиса главы государства сообщила в Facebook, что Зеленский вместо этого поставил перед правительством ряд неотложных задач. "Сейчас не время шокировать страну экономически и политически,— сказал президент Украины.— Вы знаете, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству".

Как отмечается, Владимир Зеленский обсудил с Алексеем Гончаруком вопросы оптимизации работы кабинета министров Украины, вопрос о справедливой заработной плате для министров и топ-менеджеров госкомпаний, увольнение министров, которые не достигли реальных результатов, а также установление диалога с парламентом, пишет "Коммерсант".

Ранее Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к скандальной записи разговора Гончарука, министров и представителей Нацбанка Украины.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский отказался принимать отставку премьер-министра Украины Гончарука

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир зеленский, украина, кабинет министров, отставка, алексей гончарук



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров