Специалисты не нашли превышения загрязняющих веществ в воздухе под Курганом после информации о вредных выбросах

12 января в группе "ЧП Курган" в соцсети "Вконтакте" был опубликован пост и фотография, на которых виден грязный снег с налетом желтого цвета. Автор материала написал, что снег этот покрылся налетом возле села Введенское.

В некоторых СМИ написали о том, что территории грозит чуть ли не экологическая катастрофа, а эти выбросы, в результате которых окрасился снег, очень вредны.

Оказалось, что ситуация вполне безобидная. Как рассказал Накануне.RU генеральный директор предприятия "Бентонит Курган" Владислав Жоголев, СМИ мгновенно подхватили непроверенную информацию.

"В погоне за "жареными" новостями и пытаясь тем самым повысить количество просмотров своих материалов, местные СМИ даже не удосужились получить наш комментарий, обвинив нашу компанию в загрязнении окружающей среды. Лишь некоторые журналисты все же связались с нами и попросили официальные комментарии", - отметил Жоголев.

Он пояснил, что предприятие добывает и перерабатывает бентонитовую глину, а также реализует продукцию, полученную на основе этой глины.

"По конкретной ситуации с серо-желтым налетом на снегу могу пояснить, что, по моему мнению, общественность очень часто поддается панике, не удостоверившись в истинной причине того или иного события. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то где-то написал, какие-то фотографии, слухи – все это и порождает панику среди населения, которая ежедневно обрастает все новыми и новыми слухами, которые на 90% обычно не соответствуют действительности", - пояснил директор.

Жоголев добавил, что появление налета на снегу вызвано совокупностью двух факторов - это остановка оборудования на новогодние каникулы, а также резкие перепады температур.

"Часть нашего производства была подготовлена к так называемой предпраздничной консервации - из-за этого после запуска всех мощностей ООО "Бентонит Кургана" произошел разовый выброс. Сразу после этого технологическая линия была остановлена для поиска и устранения причин пыления. После проведения зачистки оборудования, технологическая линия вновь была запущена в работу. Для контроля предельно допустимого выброса пыли было запланировано проведение инструментального замера на источниках выбросов и на границе санитарно-защитной зоны", - сказал Жоголев.

Директор также добавил, что некоторые журналисты написали, что на "Бентонит Кургана" в ночные смены якобы отключают фильтры для повышения производительности.

"Хочу официально заявить, что это просто невозможно, такого не происходит никогда ни в ночные, ни в дневные смены. Эти фильтры служат не только для улавливания пыли при выбросах в атмосферу, но и выполняют роль основного оборудования в производстве нашей продукции", - сообщил Накануне.RU Жоголев.

После появления в соцсетях поста о грязном снеге сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области совместно с Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора выехали на место.

"По полученной информации от Роспотребнадзора аккредитованной лабораторией ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области" 14 января на границе санитарно-защитной зоны производственной площадки "Бентонит Кургана" и на границе ближайшей жилой застройки села Введенское по улице Титова в трех контрольных точках проведен отбор проб атмосферного воздуха. Согласно полученному экспертному заключению, по результатам лабораторных испытаний отобранных проб содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует установленным требованиям, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено", - сообщили Накануне.RU в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.