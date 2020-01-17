30 Июля 2020
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Виктор Половников (2020) | Фото: Mash

Глава МВД Коми Виктор Половников арестован на два месяца

Глава МВД Коми Виктор Половников по решению Сыктывкарского городского суда арестован на два месяца. Судья Валентина Трофимова сообщила, что по данным следствия Половников получил не менее 25 млн руб. взятки в июле 2017 г. в Сыктывкаре.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Задержанный в Сыктывкаре по подозрению в получении взятки в особо крупном размере министр МВД по республике Коми Виктор Половников родился, а потом долгое время работал в Кургане на высоких полицейских должностях

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Глава МВД Коми Виктор Половников арестован на два месяца

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Теги: Виктор Половников, задержание, МВД, полиция, Курган



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