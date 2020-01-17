Глава МВД Коми Виктор Половников арестован на два месяца

Глава МВД Коми Виктор Половников по решению Сыктывкарского городского суда арестован на два месяца. Судья Валентина Трофимова сообщила, что по данным следствия Половников получил не менее 25 млн руб. взятки в июле 2017 г. в Сыктывкаре.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Задержанный в Сыктывкаре по подозрению в получении взятки в особо крупном размере министр МВД по республике Коми Виктор Половников родился, а потом долгое время работал в Кургане на высоких полицейских должностях