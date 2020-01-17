Туристку из Красноуфимска вместо храма отправили на ликеро-водочный завод

Жительница Красноуфимска отсудила у туристической компании компенсацию морального вреда из-за изменения экскурсии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского областного суда, в январе 2018 г. женщина обратилась в одну из туристических фирм и заказала двухдневный автобусный тур из Перми в Великий Устюг, за который заплатила 32,5 тыс. руб. Путевки были куплены на трех человек, причем в программу входила обзорная экскурсия по городу с посещением храма Прокопия Праведного. Однако как только автобус выехал из Перми, гид сообщила пассажирам, что программа первого дня меняется и вместо запланированного посещения храма туристам предложили экскурсию по заводу Северной Черни, посещение салона этой фабрики, а также посещение магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе.

Женщине изменения не понравились, поскольку поездка была запланирована с целью духовно-познавательного обогащения несовершеннолетнего ребенка, а вместо этого была заменена коммерческой программой. Так же было перенесено время выезда из Премии на более раннее, что доставило семье определенные неудобства, а предоставленный автобус показался жительнице Красноуфимска не очень комфортным.

Вернувшись из поездки женщина направила претензию в турфирму, но ее оставили без удовлетворения. Тогда она обратилась в Красноуфимский районный суд. Она потребовала вернуть ей 15 тыс. руб от стоимости тура, взыскать неустойку за нарушение срока удовлетворения законных требований потребителя в размере 67 900 рублей, убытки в размере 3 342 рублей за консультационные услуги, 2 500 рублей за услуги такси до Перми ввиду вынужденного проезда до места начала экскурсионного тура, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф. Также туристка потребовала 2 тыс. руб. за составление нотариальной доверенности и 7 тыс. руб. за оплату услуг представителя.



Решением Красноуфимского районного суда в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме. Женщина обжаловала это решение в Свердловском областном суде. Ей также было отказано во взыскании убытков и неустойки, поскольку турист участвовала в экскурсионном туре, в полном объеме воспользовалась услугами. Однако, поскольку турфирма не доказала, что вовремя довела информацию об изменениях времени выезда и экскурсионной программы, суд принял решение взыскании компенсации морального ущерба. С туроператора в счет компенсации морального вреда будет взыскано 3 тыс. и штраф в размере 1 500 руб. В остальной части решение оставлено без изменений.