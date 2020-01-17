Новый российский премьер назначил своего зама главой ФНС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил своего бывшего заместителя Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ опубликован на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Это распоряжение стало первым документом о кадровых назначениях, подписанных новым премьером. Работу в налоговых органах Егоров вел с 2001 г. сперва он трудился в управлении по Москве, потом непосредственно в ФНС.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Ранее Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Накануне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева.

Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров.

Спикер Госдумы отметил, что впервые при голосовании по кандидатуре премьера нет тех, кто высказался бы против.