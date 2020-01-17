В конце 2019 года потребительские ожидания россиян немного улучшились, но остаются существенно негативными

Индекс потребительской уверенности россиян, отражающий совокупные потребительские ожидания, не изменился в IV квартале 2019 года по сравнению с III кварталом, но в целом за год произошло небольшое улучшение с -16% до -13%. Об этом сообщает Росстат.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране, а также благоприятности условий для крупных покупок.

Отрицательное значение индекса потребительской уверенности означает, что по всем пяти показателям доля негативных оценок существенно превосходит долю положительных, причем это выражено тем сильнее, чем старше респонденты

Ухудшение экономической ситуации в 2019 году отметили 38% опрошенных, улучшение - 13%. В 2020 году дальнейшего ухудшения ожидают 29%, улучшения -16%.

В своем личном материальном положении 28% отметили ухудшение за прошедший год, 10% - улучшение. В 2020 году ожидают дальнейшего ухудшения 19%, а улучшения - 12%.

Что касается оценки благоприятности условий для совершения крупных покупок, то здесь оценки еще более критические - в целом минус 25%. А для откладывания сбережений и вовсе минус 34%.

При этом оценки по всем пяти показателям в целом демонстрируют тенденцию скорее медленного улучшения за последние годы (с начала 2016 года), чем ухудшения. Резкое ухудшение ожиданий произошло во второй половине 2018 года, и к концу 2019 года они только лишь восстановились или почти восстановились на прежнем уровне. Хуже всего обстоит дело с ожидаемыми изменениями в экономике - здесь рост оптимизма у россиян минимальный, а уровень уверенности в улучшении намного меньше уровня начала 2018 года (было +2%, сейчас -9%).

Любопытно, что отрицательные значения индекса потребительской уверенности фиксируются и в странах ЕС. Так, в Бельгии они составляют -12%, а также -9% в Великобритании, -10% в Испании, -13% в Италии, -6% во Франции, -2% в Германии. В то же время они положительные в Литве (+4%), Дании (+4%) и Польше (+3%). За год в среднем по всем странам ЕС потребительские ожидания не изменились, но за вычетом Греции ухудшились на 2%. В России же они улучшились на 4%. Однако в ЕС в среднем они составляют -5%, в то время как в России -9%. В целом же потребительские ожидания в России и странах ЕС сопоставимы.

Как уже писало Накануне.RU, по большинству социально-экономических показателей Россия лишь немного уступает ЕС, причем опережает многие восточноевропейские страны, но за счет большей доли более богатых стран "старой Европы" общее сравнение в целом пока в пользу ЕС. Однако этот разрыв не является критически большим и в последние годы сокращается.