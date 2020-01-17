В Тюменской области сотням рабочих грозит увольнение

Предприятия Тюменской области уволят сотни людей: численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет 868 человек, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте труда и занятости населения.

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В течение 2019 г. 81 компания сообщила о том, что планирует уволить 3,5 тыс. работников. За этот же период отозваны данные об увольнении 2,9 тыс. рабочих, 1,3 тыс. сотрудников потеряли свои места.

В прошлом году в органы службы занятости работодателями заявлено 103 тыс. вакансий, трудоустроено 45 тыс. человек. На сегодняшний день банк вакансий состоит из 21 тыс. рабочих мест.