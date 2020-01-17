29 Июля 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
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Свердловчанин стал главным ветеринаром Югры

Новым руководителем ветеринарной службы автономного округа – главным государственным ветеринарным инспектором региона стал свердловчанин Алексей Зуев, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова.

К своим обязанностям Алексей Зуев приступит с 21 января. До назначения на пост он занимал должность начальника отдела департамента ветеринарии Свердловской области. Начинал карьеру с должности ветеринарного санитара в совхозе УРС "Уральский" Свердловской области, потом был ветврачом совхоза "Верхне-Пышминский", главным ветврачом колхоза "Красная звезда", а\ф "Уральская", начальником ОГУ "Новоуральская вестанция".

Бывший руководитель ветеринарной службы Виктор Трофимов продолжит работу в качестве первого заместителя.

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Свердловчанин стал главным ветеринаром Югры

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Теги: главный ветеринарный врач Югры, назначение



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