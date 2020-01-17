Артисты МХАТ имени Горького судятся с руководством театра

Коллективный иск к художественному руководителю МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова подали артисты театра.

Они выразили несогласие с политикой нового руководства театра и обратились в Пресненский суд Москвы с иском к театру о нарушении их прав на работу. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат актеров Ксения Михайличенко.

Иск подан ведущими актерами МХАТа, семеро артистов указывают на дискриминацию. По словам юриста, спектакли, в которых участвовали работники, отказавшиеся переходить на срочные трудовые договоры, либо были убраны из репертуара, либо артисты были заменены другими актерами.

Адвокат уточнила, что актерам, которые не согласились переходить на срочный трудовой договор, с сентября 2019 года без обоснования перестали выплачивать премии.

Минувшим летом в МХАТе имени Горького разгорелся скандал. В сети появилось видео, в котором труппа театра просит президента вернуть на место худрука Татьяну Доронину, которая больше 30 лет возглавляла МХАТ. В 2018 году Министерство культуры России перевело Доронину на пост президента театра, а худруком назначило Эдуарда Боякова.

В пресс-службе министерства культуры тогда напомнили, что Доронина остается председателем худсовета театра, "который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра".

В Кремле заявили, что Владимир Путин пока не видел обращение артистов МХАТ им. Горького, которые записали обращение к президенту России с просьбой сменить художественного руководителя заведения.